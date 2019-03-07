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İlber Ortaylı’dan hayata dair bir klavuz: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

İlber Ortaylı’nın hayatta doğru seçimler için öneriler paylaştığı kitabı ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ raflardaki yerini aldı.İlber Ortaylı’nın yediden yetmişe herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyeleri paylaştığı kitabı ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ Kronik Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İlber Ortaylı’dan hayata dair bir klavuz: Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı’nın hayatta doğru seçimler için öneriler paylaştığı kitabı ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ raflardaki yerini aldı.
İlber Ortaylı’nın yediden yetmişe herkesin faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyeleri paylaştığı kitabı ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ Kronik Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. İlber Hoca bu kitapta, bir insanın, çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. “Herkes kendi talihinin mimarıdır” sözünü hatırlatarak, kendi yolunu çizmenin ne anlama geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor.
Bir ömrü hakkıyla yaşayabilmek ve yaşanan her andan tat alabilmek için önce ne lazımdır? İnsan hayatı kaç dönemden oluşur ve her bir dönemde neleri tecrübe etmek gerekir? 15, 25, 40 ve 55 yaşları neden birer eşiktir? İnsan kimden, ne öğrenebilir? Kendi kendini yetiştirmek nasıl mümkün olur? Kişi mesleğini neye göre seçmelidir? Bir işin uzmanı olmak ve o uzmanlık bilgisiyle çalışmak için nelere ihtiyaç vardır? Bir dil, en iyi nasıl ve ne zaman öğrenilir? En verimli sonucu alabilmek için nasıl çalışmak gerekir? Sorumluluk sahibi bir insan, kendisi veya çocukları için nasıl bir eğitim modeli aramalıdır? Hayata değer katmak için ne tür insanları arayıp bulmak gerekir? Doğru kararları alabilmek için en çok kimleri dinlemek gerekir? En iyi nasıl seyahat edilir; bir şehir nasıl dolaşılır? Hangi müze, hangi meydan, hangi sokakları görmek için dünyanın bir ucuna kadar gidilebilir? İyi film, güzel müzik, doğru kitap nedir? Hangi temel eserleri dinlemeli, okumalı ve seyretmeliyiz? İnsan yaşadığı şehirden tam manasıyla nasıl yararlanabilir?
“Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”, ülkemizin medarıiftiharı olmuş bir tarihçinin, İlber Ortaylı’nın gözünden, insanın hayattaki anlam arayışına, bu arayışın tadını nasıl çıkaracağına ve süreç boyunca karşılaşacağı zorluklarla nasıl baş etmesi gerektiğine dair çok özel bir kılavuz

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