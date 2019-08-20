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İlber Ortaylı'dan Rus öğrencilere Osmanlıca dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:25 | Son Güncelleme

ÜNLÜ tarihçi Prof.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- ÜNLÜ tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Rus öğrencilere Osmanlıca dersi vermeye başladı.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya-Afrika Çalışmaları Enstitüsü Türkoloji Bölümü 3'üncü ve 4’üncü sınıfında okuyan 8 öğrenci, Bölüm Başkan Vekili Aliona Oglanova ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Taşansu Türker ile birlikte Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Osmanlıca, Paleoğrafya ile Türk-Rus Tarihi dersleri almak için Ayvalık’a geldi. Bir otelde gerçekleştirilen eğitimlerin 1 Eylül’e kadar süreceği öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Ayvalık Belediye Başkanı DP’li Mesut Ergin’in de da aralarında bulunduğu ilçe protokolü ile bir araya gelen gençlerin bitirme tezi yazmak ya da Osmanlıca öğrenerek Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla eğitime katıldığı belirtildi. Türk-Rus ilişkisinin önemine değinen ve Rusya’nın Stalin döneminde Osmanlı etütlerini bir siyaset meselesi olarak kesintiye uğrattığını ancak ilişkinin yeniden kurulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bugün artık gençlerimiz Rusya’yı biliyor, Rusya’da okuyor. Stalin’in mülkiyesinde kaç tane Türk okuyor. Ben böylesini tahayyül edemezdim. Yakında Türk Dış İşleri Bakanlığı’nda Milletlerarası İlişkiler Enstitüsü’nden mezun olan Türkler’den kurulu olan bir bürokrat kadrosu olacak. Buna eminim ben. Çok iyi gençler yetişiyor. Beraberlik varsa öbür taraf teferruattır" dedi.

‘EĞİTİME YARIŞMA SONUCU SEÇİLEN ÖĞRENCİLER KATILIYOR’

42 öğrencinin okuduğu bölümde yapılan yarışma sonucu seçilen 8 öğrencinin Ayvalık’a geldiğini belirten Türkoloji Bölümü Başkan Vekili Aliona Oganova, “Türkiye bizim yüreğimizde. İkinci evimiz gibi seviyoruz. Geçmişi bilmeyen araştırmayan ve anlamayan geleceği kuramaz diye düşünüyoruz. Genç Türkologlarımız geçmişi araştırıp çalıştıktan sonra sabit geleceğimizi kuracaktır" diye konuştu.

İlber Ortaylı’nın ‘Gezin’ cümlesini hatırlatan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ise "Sizlere buradaki süreniz içerisinde ilçemizi tanımanızı tavsiye ederim. Dünyanın bu parçasının iki büyük halkın birbirini tanıması ve anlaması adına bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi anladıktan sonra geleceğe dönük olarak daha büyük bir birlikteliğin adımlarının atılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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