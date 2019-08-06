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İlber Ortaylı’dan “Türkiye ve Komşu Ülkeler” konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 21:48 | Son Güncelleme

yazar Prof.

yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) “Türkiye ve Komşu Ülkeler” konulu konferans verdi.
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, YTB personelinin dinleyici olarak yer aldığı konferansta Türk diasporasının tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, geç oluşmasına rağmen güçlü bir Türk diaspora varlığının olduğuna dikkat çekti. Sadece Almanya’da 3,5 milyon Türk vatandaşı olduğunu aktaran Ortaylı, Türk diasporasının çok geniş bir coğrafyaya dağıldığını belirtti. Diaspora çalışmalarında milli varlık gözeterek faaliyetler yapılması gerektiğini anlatan Ortaylı, bu noktada YTB’nin önemli bir kurum olduğunu dile getirdi. Özellikle diasporadaki gençlerin dillerini ve kültürlerini kaybetmemeleri için programlar düzenlenmesinin gerekliliğini ifade eden Ortaylı, “Öncelikle dilimizi kaybetmememiz gerekiyor. Türkçeyi güzel kullanmalıyız” dedi.
Prof. Dr. Ortaylı, bu noktada tiyatronun, edebiyatın ve televizyonlardaki dilin doğru kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin gönüllü elçileri
Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelip YTB bünyesinde sağlanan Türkiye Bursları programı ile Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin varlığının çok önemli olduğuna da vurgu yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu ülkede eğitim gören öğrencilerin Türk kültürünü de yakından tanıma imkanı bulduğunu ve neticede mezun olan öğrencilerin de kuracağı güçlü bağlarla ülkemizden ayrılsa da Türkiye’nin çok kıymetli birer gönüllü elçisi olacağına dikkat çekti.
YTB Başkanı Abdullah Eren de konferansın açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kurum hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. YTB’nin 3 ana faaliyet alanı olduğunu belirten Başkan Eren, ‘‘Yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş-akraba topluluklarımız ve ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler olmak üzere ana faaliyet alanlarımızda ülkemize ve vatandaşlarımıza azami katkı sunmanın gayretindeyiz” açıklamasında bulundu.
Konferansın sonunda ise YTB personelinin sorularını cevaplayan Ortaylı’ya YTB Başkanı Abdullah Eren YTB’nin desteğiyle yayınlanan eserlerden takdim etti.

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