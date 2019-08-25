HABER

İlber Ortaylı’yı dinlemek isteyenler salona sığmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 19:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansı dinlemek isteyenler salonu hınca hınç doldururken, yüzlerce kişi de dışarıda kaldı.Afyonkarahisar Valiliği tarafından Zafer haftası etkinlikleri kapsamında Kamil Miras Anadolu Lisesinde gerçekleşen ’Büyük Taarruzu Bir de Bizden Dinleyin’ programına konuşmacı olarak Prof.

İlber Ortaylı’yı dinlemek isteyenler salona sığmadı

Afyonkarahisar’da İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansı dinlemek isteyenler salonu hınca hınç doldururken, yüzlerce kişi de dışarıda kaldı.
Afyonkarahisar Valiliği tarafından Zafer haftası etkinlikleri kapsamında Kamil Miras Anadolu Lisesinde gerçekleşen ’Büyük Taarruzu Bir de Bizden Dinleyin’ programına konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez katıldı. Ortaylı ve Sönmez’i dinlemek için lisenin konferans salonuna akın eden yüzlerce kişi dışarıda kaldı. 400 kişilik konferans salonu tamamen dolarken yüzlerce kişi de dışarıda bekledi. İlber Ortaylı da içeriye giremeyen dinleyicilerine üzüldüğünü söyledi. Öte yandan salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar kendilerini serinletmek için ellerindeki afişi kullandı.

“Bu bir gösterge değildir”
Konferansta konuşan İlber Ortaylı, Türkiye önemli hamleler yapmış bir ülke olduğunu ancak öneminin çok da bilinmediğini kaydetti. Ortaylı, "En önemli hamleleri tıp alanında yaptı. Bu memlekette kalp ameliyatlarındaki başarı yüzdesi birleşik devletlerden ve bir sürü Avrupa devletlerinden önde gelmektedir. Yakın zamanlara kadar ben bile diyordum ki bu nobel verilmiyorsa Türklere başka numara var. Yani yarım nobel verdiler Aziz Sancar hocaya. Bu bir gösterge değildir. Türk edebiyatına da yanlış yönlendirmeler yapılıyor. Türk bilim adamlarının hakkı da verilmiyor. Ama biz en büyük haksızlığı kendi kendimize yapıyoruz. Burası çok önemli bir bölgedir. Burada zafer kazanıldığı ölçüde Türkiye’nin tekrar bizim olduğu açığa kavuşmuştur. Bunu buradan söylemek kolay. Çünkü vatan öyle bir şey ki 4 taraftan kuşatılmış. Arkamızda her zaman için yürümeye hazır kuvvetler lazım. O da bu günkü Suriye ve Irak. İngilizler ve Fransızlar orada. Bunları elden kaçırmamamız için bir fasıla verip durmamız lazım. Çok açık bir kurmay lafıdır bakarsan. Yani bakarsan Anadolu Selçuklu Devletinin sınırlarına şimdilik idare edelim diyor. Tabii ki büyük Mareşal’imiz gerçek anlamda bir dahi olduğu için ilk hedef Akdeniz’dir dedi. Ege demedi. Ege uydurma isimdir. Bu güne gelesiye kadar tartışmalar hazırlandı ve bu günde devam ediyor" dedi.

İlber Ortaylı’yı dinlemek isteyenler salona sığmadı

İlber Ortaylı’yı dinlemek isteyenler salona sığmadı

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyorMeteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
Anamur'da Balon Balığı TurnuvasıAnamur'da Balon Balığı Turnuvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.