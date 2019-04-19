İlçe Belediye Başkanı'ndan makam aracı kararı: Hepsini topladılar

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önce kendi makam aracında tasarrufa giderek, mevcut makam aracını şehir içi trafiğinde daha uygun yakıt sarfiyatı olan bir modelle değiştirdi. Daha sonra ise birim müdürlerine tahsis edilen makam araçları toplatıldı.

Yeni yönetim anlayışının merkezinde tasarruf ve sosyal yardımlaşmanın yer alacağını vurgulayan Başkan Yılmaz’ın talimatıyla, birim müdürlerinden toplatılan araçlar, ilçedeki engelli ve yaşlı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yıldırım Belediyesi’nde yaşlı, engelli, şehit yakını ve gaziler ile yetimler başta olmak üzere dezavantajlı bireylerin her zaman hizmet öncelikli olduklarını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi:

“Belediyemize herhangi bir işlem yapmak için gelen hemşehrilerimizden yaşlı ve engelli olanlara, minnet borcumuz bulunan gazilerimize ve şehit yakınlarına hizmet binamıza adım attıkları andan itibaren, işlemlerini tamamlayana kadar görevli bir arkadaşımız refakat ederek, onlara mihmandarlık yapıyor ve işlerini yapmaları konularında yardımcı oluyor.