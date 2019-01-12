İlçe Emniyet Müdürlükleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Mamak ve Keçiören'de İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapan biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mamak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 4 zanlının torba tutturarak eroin sattırdığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti.

Çalışmalar sonucu Kadir Y, Tıp Fakültesi Caddesi'nde üzerinde 5 şeffaf poşette 11,8 gram eroin ve bir miktar parayla; Mert Can D, Aşık Veysel Mahallesi'ndeki evinde 16,4 gram eroinle; Zeynal D. aynı mahalledeki evinde 43,8 gram eroin ve bir miktar parayla; Tandoğan K. ise Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Daha sonra ekipler, Tandoğan K'nin "zula" olarak kullandığı Başak Mahallesi’ndeki evinde ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 9 fişek ve hassas terazi ele geçirdi.

Öte yandan zanlılardan Kadir Y'nin 6 yıl, Zeynal D'nin ise 3 yıl olmak üzere haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle arandıkları belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan savcılığa sevk edileceği öğrenildi.