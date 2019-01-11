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İlçe Emniyet Müdürü intihar eden kişiyi sadece böyle ikna edebildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 07:39 | Son Güncelleme

Muğla'da yapım aşamasındaki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi ilçe emniyet müdürünün ikna çabalarıyla kurtarıldı. Uzun süre devam eden ısrara rağmen çatıdan inmeyen inşaat işçisi İlhan Yılmaz, kaymakamın kendisiyle görüşmek için telefonda beklediği söylenince inmeyi kabul etti.

Ailesiyle sorunlar yaşadığı için canına kıymak isteyen İlhan Yılmaz'ın intihar girişiminde bulunmasının fark edilmesi üzerine polis ve ambulans ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız ile görüştükten sonra çatıya çıktı. Sonrasında bakın neler yaşandı...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, ilçe emniyet müdürünün 'Kaymakam telefonda seni bekliyor, ayıp olmasın gel konuş" demesi ile ikna edildi.
Olay Muğla'nın Menteşe İlçesinde gerçekleşti. Ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren inşaat işçisi İlhan Yılmaz, bir inşaatın en üst katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Muğla polisi tarafından şahsa, 'ilçe emniyet müdürü seninle konuşmaya geliyor' denildi. Ardından Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız ile görüştükten sonra çatıya çıktı. İlçe emniyet müdürü şahsın intihara teşebbüs nedenini öğrenmesinin ardından şahsa, 'Kaymakam Bey maddi manevi ne problemi varsa gideririz dedi" diye konuştu. Vatandaşı tüm sıkıntılarının giderilebileceğine ikna eden Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz son çare olarak, 'Kaymakam telefonda seni bekliyor. Bekletmek ayıp olur, gel konuş' dedi.
İnşaat işçisi İlhan Yılmaz kaymakam Caner Yıldız ile görüşmek için telefonu alacağı sırada emniyet müdürü Yılmaz'ın kolundan yakaladı. Ardından işçi Yılmaz, emniyet müdürünün kollarında aşağıya indirildi. İlhan Yımaz'ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşade altına alındığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Muğla intihar polis

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