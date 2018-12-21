İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi. Kılıç, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Kılıç'ın, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
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