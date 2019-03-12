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İlçe halkından 600 kişi ile anlamlı İstiklal Marşı klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:27 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde hazırlanan İstiklal Marşı klibinde, Kaymakamdan hakime, polisten imama, esnaftan çiftçiye, şehit yakınlarından öğretmen ve öğrenciye kadar 600 kişi yer aldı.Devrakani ilçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

İlçe halkından 600 kişi ile anlamlı İstiklal Marşı klibi

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde hazırlanan İstiklal Marşı klibinde, Kaymakamdan hakime, polisten imama, esnaftan çiftçiye, şehit yakınlarından öğretmen ve öğrenciye kadar 600 kişi yer aldı.
Devrakani ilçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı. Klipte, İlçe Kaymakamı Samet Serin başta olmak üzere, hakim, savcı, doktor, polis, imam, öğretmen, çiftçi, esnaf, cami cemaati, ev kadını, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra şehit babası ve annesinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, İstiklal Marşı’nı kıtalarını seslendirdi. Drone görüntüleri ile desteklenen klip 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 98 yıl dönümü dolayısıyla yayınlanmaya başlayınca büyük ilgi çekti. Yapılan kliple ilgili olarak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstiklal Marşı’mızın 98. yılında Kastamonu ve Nasrullah Camisi ile özdeşleşen, Mehmet Akif’e Fatihler doğuran anaların şehri Devrekani ilçesinden seslenmek istedik. 7’den 70’e ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla 41 ayrı mekanda 358 sahne ve 600 katılımcıyla İstiklal Marşı’mızı okuduk. Bu vesileyle Türk milletinin vatan sevgisini, bayrak aşkını, devletine sadakatle bağlı olduğunu, milli birlik ve beraberliğin vazgeçilmez savunucusu olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik." İfadelerine yer verildi.

İlçe halkından 600 kişi ile anlamlı İstiklal Marşı klibi

İlçe halkından 600 kişi ile anlamlı İstiklal Marşı klibi

İlçe halkından 600 kişi ile anlamlı İstiklal Marşı klibi

İlçe halkından 600 kişi ile anlamlı İstiklal Marşı klibi

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