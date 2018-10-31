HABER

İlçe halkından cami restorasyonu tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Haziran ayında restorasyonuna başlanan 123 yıllık tarihi Merkez Camisi'nin, son 2 aydır çalışmaların durması nedeniyle yıkıma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü. İlçe halkı, yeterli çalışma yapılmadığından şikayet ederek, caminin zarar görmesinden endişe duyarken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini öne sürdü.

İlçe halkından cami restorasyonu tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Haziran ayında restorasyonuna başlanan 123 yıllık tarihi Merkez Camisi'nin, son 2 aydır çalışmaların durması nedeniyle yıkıma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü. İlçe halkı, yeterli çalışma yapılmadığından şikayet ederek, caminin zarar görmesinden endişe duyarken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini öne sürdü.
​Altınyayla ilçe merkezinde bulunan, 1895 yılında yaptırılan basık damlı ve ahşap tavan işçiliği ile dikkat çeken Merkez Camisi, 5 ay önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonuna alındı. Ahşap oyma sanatından minberi ve sade bir mihrabı bulunan, boyama ve süsleme sanatı ile dikkat çeken camide son 2 aydır çalışmalar aksadı. Sonbaharla birlikte yağmur sularının cami temeline gittiğini iddia eden cemaat, restorasyonun kısa sürede tamamlanmasını istedi.
Çalışmaların sağlıklı yürümediğini ifade eden Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, "Maalesef ülkemizde ilk 3 içinde, hatta birinci sırada yer alabilecek ahşap tavan işçiliği, zamanın ustalarının yaptığı bu cami, restorasyon adı altında adeta yıkılmaya terk edilmiş durumda. Yağmur ve çatı suları temele gidiyor. Biz, camimiz aslına uygun muhteşem bir restorasyon geçirip eski haline dönecek diye umarken, mevcuttan da olacağız endişesi yaşıyoruz. Halk, sorumlu olarak bizi biliyor. Caminin bu durumda olması bizi çok üzüyor. Vatandaşı da çok üzüyor. Bu konuda hesap veren makam olmamamıza rağmen şu anda hesap vermek zorunda olan bir makam haline geldik. Yarın bir gün buranın yağmuru suyu, karı, çamuru o muhteşem tavanı da etkileyecek. Asıl bizi üzen budur. O sanatsal muhteşem ahşap oymacılığı zarar görürse, bundan Türkiye zarar görür. Elimizde böyle çok fazla sanat eserleri kalmadı. Olana sahip çıkalım. Bu ilçemizin çok önemli bir değeridir. Biz vicdanen rahatsız oluyoruz. Bu caminin restorasyonunun çok hızlandırılması ve gereği gibi yapılmasını istiyoruz" dedi.
Cami cemaatinden Halil Karasubaşı (70) çalışmaların çok yavaş olduğunu belirterek, "Buraya gelip, 2- 3 gün çalışıp gidiyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Böylece bırakıp gittiler" diye konuştu.
Nizamettin Berber (70) ise "Camiye en yakın ev benim evim. Burada doğru düzgün bir çalışma yok. Şu an ne geliyorlar, ne çalışıyorlar, ne de görüyoruz. Ara ara çok kısa çalışmalar oluyor. Ben hayatımda böyle bir çalışma ve işçilik görmedim" şeklinde konuştu.
YETKİLİLER, ÇALIŞMALARIN DEVAM ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise cami içerisinde ince kalem işçiliğinin yapıldığını belirterek, çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini ve bir sorun bulunmadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlçe halkından cami restorasyonu tepkisiİlçe halkından cami restorasyonu tepkisiİlçe halkından cami restorasyonu tepkisiİlçe halkından cami restorasyonu tepkisi

PARTNERHer şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından... Her şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından...
Güvercini kurtarmak için hayatını tehlikeye attıGüvercini kurtarmak için hayatını tehlikeye attı
Cemil öğretmenin asansör çilesi bitiyorCemil öğretmenin asansör çilesi bitiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

İlginizi Çekebilir

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.