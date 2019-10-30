İlçe hastanesinin "dijital" başarısı

Rayner, "Ödemiş Devlet Hastanesi, en yüksek seviye ile akredite olmuştur. Bir hastanenin seviyesinin 7 olması, bu hastanenin çok iyi bir liderlikle yönetiliyor olduğunu, elektronik ortamda sağlık kaydını hasta güveni ve sağlık hizmet kalitesi için çok verimli bir şekilde kullandığını, bu hastanede iyi bir ekip çalışmasının olduğunu, bileşenler arasında iletişimin iyi olduğunu, tüm bunların hasta güvenliğine yansıtıldığını göstermektedir. Bizler de heyet olarak bunu yerinde gözlemledik." dedi.

HIMMS Analatik Bölge Direktörü John Rayner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ödemiş Devlet Hastanesinin elektronik sağlık kaydını benimseyerek kullandığını, bu nedenle 7. seviyeye hak kazandığını bildirdi.

Teknoloji ve bilginin daha iyi kullanımını sağlayarak hasta güvenliğini sağlama ve sağlık bakım kalitesini iyileştirme vizyonu ile çalışan HIMSS Analitik (Healthcare Information and Management Systems Society) ekibi, Ödemiş Devlet Hastanesinde denetim yaptı.

Değerlendirme heyetinde görev alan Jörg Studzlaski de bu belgenin, kağıt kullanmayan, elindeki bilgi ve teknolojiyi hasta güvenliği ve sağlık hizmeti kalitesi için en etkin şekilde kullanan hastanelere verildiğine dikkat çekti.

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak ise uluslararası belgenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "HIMMS kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucu 7. seviyede belgelendirme alan Türkiye'deki üçüncü hastane olduk. Ayrıca bir bölge hastanesi olarak Türkiye'de ilk kez bu akreditasyonu sağlamış olduk. Yine dünyada aynı yıl içerisinde hem seviye 6 hem de seviye 7'yi alan ilk hastane olduk. Bu da hastane olarak dijital süreçleri tamamladığımızın belgesidir." diye konuştu.

