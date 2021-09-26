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  4. İlçe kara teslim oldu! Yol kapandı, onlarca TIR mahsur kaldı

İlçe kara teslim oldu! Yol kapandı, onlarca TIR mahsur kaldı

26.09.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi’nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle TIR'lar yolda mahsur kaldı.

İlçe kara teslim oldu! Yol kapandı, onlarca TIR mahsur kaldı

Yoğun fırtına ve kar sebebiyle Sahara geçidinde onlarca TIR yolda mahsur kaldı. Ardahan’ı Artvin’in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili oldu.

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TIR'LAR YOLDA MAHSUR KALDI

Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca TIR yolda mahsur kaldı. Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

"BİZLERİ KİMSE UYARMADI"

Tipi ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri, ’’Burada mahsur kaldık. Bizleri kimse uyarmadı. İkaz edecek kimse yoktu. Zincirimizde yok, mahsur kaldık. Olduğumuz yerde kıpırdayamıyoruz. 25 Eylül’de maalesef yolda mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla buraya kadar gelebildik ama buradan öbür tarafa gidemiyoruz. Yaklaşık 2 saattir burada yardım bekliyoruz maalesef.’’

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkiinde ise bir TIR, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Artvin Ardahan
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