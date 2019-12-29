HABER
  4. İlçe Sağlık Müdürü'nden sonra ikinci cinayet! Bu kez de cerrahın eşi öldürüldü!

İlçe Sağlık Müdürü'nden sonra ikinci cinayet! Bu kez de cerrahın eşi öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 23:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park’ın öldürülmesinin ardından bir doktor eşi daha evinde öldürüldü. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Hareketli dakikaların yaşandığı ilçede polis alarma geçti.

İlk olay Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız ile karşılaştı.

Dr. Fuat Mehmet Park’ı gören ve kimliği belirlenemeyen hırsız ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dr. Park, ağır yaralandı. Çevre sakinleri durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dr. Park’ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Dr. Fuat Mehmet Park, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

CERRAHIN EŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, ilçeden bir cinayet haberi daha geldi. Alpkent Mahallesi 1032. sokakta bulunan Baran Apartmanı’nda yaşayan Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından cerrah Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal de öldürüldü. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Polis olayla ilgili incelemeleri sürdürürken, saldırganlarla ilgili yakalama çalışması başlatıldı. (İHA)

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü
12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir cinayet Dr. Mehmet Park Harun Gülcemal Hatice Gülcemal

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarını vurdu

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarını vurdu

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu! İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu!

Karaman'da eğitime kar engeli! 3 ilçede okullar tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi!

Saatlerce her yerde aranıyorlardı! İki çocuk bakın nerede çıktı!

Saatlerce her yerde aranıyorlardı! İki çocuk bakın nerede çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonda görüştü

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

Somali'de hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının cenazesi geldi

2 Türk vatandaşının cenazesi Ankara'ya getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.