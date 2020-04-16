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  4. İlçe Sağlık Müdürü'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İlçe Sağlık Müdürü'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Çiğdem’in Devlet Hastanesi’ndeki karantinasının ardından şimdi de ev karantinasına alındığı öğrenildi.

İlçe Sağlık Müdürü'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından bütün gününü makamında geçirerek çalışmaları yakından takip eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, tedbir maksadıyla koronavirüs testi yaptırdı. Volkan Çiğdem’in kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının ardından Karacabey Devlet Hastanesi’nde karantina altına alınan Dr. Volkan Çiğdem’in tedavisine başlanıldı. Hastanede yapılan ikinci testin negatif çıkmasının ardından ev karantinasına geçtiği öğrenilen Çiğdem’in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçe Sağlık Müdürünün korona virüs testi pozitif çıktı

(İHA)

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