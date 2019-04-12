İlçe seçim kurulu müdürü kalp krizi geçirip, öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Turan Özer (56), kaldığı konuk evinde kalp krizi geçirdi. Özer, kaldırıldaığı hastanede hayatını kaybetti.

Fener Mahallesi'ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Yayla Konukevi'nde kalan Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Turan Özer, gece saat 03.00 sıralarında fenalaştı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Özer, konukevine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde konukevine giden polis, Turan Özer'in odasında incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 2 ay önce Diyarbakır'dan Zonguldak'a atandığı öğrenilen Turan Özer için Zonguldak Adliyesi önünde tören düzenlendi. Özer'in cenazesi daha sonra toprağa verilek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

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