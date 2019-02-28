İlçede hayat durdu!

Karlıova ve Yedisu ilçelerinde dünden beri etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden olunca eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği Karlıova ilçe merkezinde esnaf dükkanlarını açamadı. Sadece fırınların çalıştığı ilçede 47 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Doğu'da yoğun kar uyarısı verildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek. Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar, Van ve Hakkari'de 0, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Bitlis'te 2 derece olarak ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 2, Hakkari'de 3, sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Muş'ta da 3 derece olması beklenmektedir.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca rüzgarın yer yer güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, olası çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulunuldu.

BAHÇESARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.