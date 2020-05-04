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  4. İlçede vakalar arttı! Keles Belediye Başkanı vatandaşları uyardı

İlçede vakalar arttı! Keles Belediye Başkanı vatandaşları uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bursa'nın Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin "Tam 'Bu işten kurtulduk' derken maalesef yine pozitif koronavirüs vakalarıyla karşılaştık. İlçemizde görülen son koronavirüs vakaları, hemşehrimizin evlerinde vermiş oldukları iftarlardan kaynaklanmaktadır. En yakınlarla bile iftar programı düzenlenmemesi ve misafir kabul edilmemesi önem arz etmektedir" dedi.

İlçede vakalar arttı! Keles Belediye Başkanı vatandaşları uyardı

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında, toplu iftar ve sahurun yasaklanmasına rağmen ilçede kalabalık iftar programlarının düzenlenmesine tepki gösterdi.

'TAM 'BU İŞTEN KURTULDUK' DERKEN YİNE KORONAVİRÜS VAKALARIYLA KARŞILAŞTIK'

Başkan Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkı uyararak, şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim maalesef koronavirüsle el ele iftar programlarına son zamanlarda ilçemize özellikle hafta sonlarında Bursa'dan çok sayıda vatandaşımızın geldiği gözlemlenmiş olup, koronavirüs salgını ile ilgili vakalarda da artış olmaya başlamıştır. Tam 'Bu işten kurtulduk' derken maalesef yine pozitif korona vakalarla karşılaştık. İlçemizde görülen son koronavirüs vakalarının sebebi hemşehrimizin evlerinde vermiş oldukları, Bursa'dan gelen vatandaşlarımızın da katıldığı iftarlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle hiçbir şekilde en yakınlarıyla bile iftar programı düzenlenmemesi ve misafir kabul edilmemesi önem arz etmektedir. Hem Bursa'dan gelen vatandaşlarımızın hem de mahallelerimizde oturan hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranması gerekmektedir. Sizlerin de bu gibi durumları sıkı bir şekilde takip etmenizi, kaymakamlık, belediye veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermenizi önemle istirham ederim."

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA

Keles Kaymakamı Kübra Teymur ise, "Koronavirüs tehdidine karşı mücadele kapsamında devletimiz her türlü tedbirleri almasına karşın ramazan ayında verilen iftar yemeklerinden dolayı devletimizin almış olduğu sosyal mesafe yasağına ters hareket edilmekte olup verilen iftar yemekleri dolayısıyla vakalarda da artış olmaktadır. Hayatlarınız bizim için değerlidir. Lütfen devletimizin aldığı yasaklara uyup bu ramazan ayında siz sevgili vatandaşlarımızın iftar yemeği düzenlememesi ve misafir kabul etmemesi, virüsle mücadelede büyük önem arz etmektedir. Lütfen sevdiklerinizle evinizde kalınız. Hayırlı ramazanlar" dedi.

Kaynak: DHA


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