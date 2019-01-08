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İlçelerde kar, Adıyaman merkezde sağanak

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 18:46 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman'a bağlı ilçelerde 20 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı merkeze bağlı 33 köy, 32 mezra, Besni'ye bağlı 3 köy, 2 mezra, Çelikhan'a bağlı 20 köy, 31 mezra, Gerger'e bağlı 36 köy, 70 mezra, Gölbaşı'na bağlı 7 köy, 7 mezra, Kahta'ya bağlı 6 köy, 13 mezra, Sincik'e bağlı 15 köy, 36 mezra olmak üzere toplam 120 köy ve 191 mezra yolu ulaşıma kapandı. Adıyaman İl Özel İdare ekipleri, 36 iş makinesiyle kapalı olan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ADIYAMAN'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ Öte yandan Çelikhan, Gerger, Tut ve Sincik ilçelerinde devam eden yoğun kar ve tipi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. ŞEHİR MERKEZİNDE SAĞANAK Kent merkezinde ise aralıksız devam eden ve etkisini artırarak sürdüren sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Su baskınıyla işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Adıyaman Belediyesi, AFAD ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte yaşanabilecek su baskınlarına karşı vatandaşları uyarırken acil durumda yardım hatlarını aramalarını istediler.

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