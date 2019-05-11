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İlçelerdeki "nöbetçi noter" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığınca, illerde uygulanan nöbetçi noterliğin kapsamının genişletilmesiyle Mersin’deki Tarsus 1. Noterliği de hafta sonu hizmet vermeye başladı

MERSİN (AA) - Adalet Bakanlığınca, illerde uygulanan nöbetçi noterliğin kapsamının genişletilmesiyle Mersin’deki Tarsus 1. Noterliği de hafta sonu hizmet veriyor.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin noterlerin hafta sonları hizmet vermesine yönelik ilçelerde de hayata geçirilen uygulama kapsamında, ilçedeki Cengiz Topel Caddesi Şar İşhanı'ndaki Tarsus 1. Noterliği, saat 10.00 itibariyle vatandaşlara kapılarını açtı.

Tarsus 1. Noter Başkatibi Münevver Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk nöbetlerine başladıklarını söyledi.

Nöbetçi noter uygulamasının ilçelere de dahil edilmesiyle, hafta sonu işlem yapacaklara kolaylık sağladığını aktaran Ergün, "Uygulamayla vatandaşların hafta içi gelemedikleri işleri için hafta sonu kendilerine yardımcı olmayı düşüyoruz. İnşallah bizler ve vatandaşlarımız için hayırlı olur." ifadesine kullandı.

Ergün, araç alım ve satım işlemlerinin yoğun olduğunu, vatandaşların noter işlemlerini saat 16.00’ya kadar sürdürebileceğini kaydetti.

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Mersin nöbetçi noter Tarsus

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