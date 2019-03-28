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İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarına 17 ilçede aralıksız devam ediyor.

İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarına 17 ilçede aralıksız devam ediyor. Başkan Alinur Aktaş, şehrin bütün ilçelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve yapılan yatırımlarla ulaşımın daha da rahatladığını ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Nilüfer’in Beşevler Mahallesi, Beşevler Caddesi’nde asfalt çalışmaları yapıldı. Beşevler Caddesi’nin Karafatma ile Hafize Hatun Cami arasında kalan kısmında sıcak asfalt çalışması tamamlandı, yol çizgileri ve levhaları da yapılarak yol ulaşıma açıldı. Yıldırım İlçesi’nde de Mimar Sinan Mahallesi Hanımlar Lokali önündeki asfalt çalışmalarını tamamlayıp bölgede ulaşıma nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İnegöl’e bağlı Huzur Mahallesi’nde ise 1100 metrelik yolda asfalt kaplama imalatını tamamladı. Öte yandan Karacabey ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi bağlantı yolunda 750 metrelik yola asfalt dökülürken, Orhaneli’nin Göynükbelen Mahallesi’nde de 2000 metrelik yoldaki asfalt kaplama çalışmaları sona erdi.

İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası

İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası

İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası

İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası

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