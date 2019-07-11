'İlçemizde Suriyeli istemiyoruz' pankartı kaldırıldı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'un Erfelek ilçesinde Yaşar Özdikmen'in işlettiği lokale astığı 'İlçemizde Suriyeli istemiyoruz' yazılı pankart, polis tarafından kaldırıldı.
Erfelek ilçesinde Avcılar Lokali işletmecisi Yaşar Özdikmen (53), tel örgüye 'İlçemizde Suriyeli istemiyoruz' yazılı pankart astı. Dün asılan pankartın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri, bu sabah pankartı kaldırdı. Pankartı asan Yaşar Özdikmen ise polis merkezinde ifade verdi.
Yaşar Özdikmen, "Pankartı gece asmıştık, sabah kalktığımda polis pankartı toplamış. Emniyete gittik, ifademizi verdik. Bir art niyetimizin olmadığını belirttik. İlçemizi seviyoruz" dedi.
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