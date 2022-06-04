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  4. İlçenin sevilen esnafıydı! Oğlunun mezuniyetine giderken hayatını kaybetti

İlçenin sevilen esnafıydı! Oğlunun mezuniyetine giderken hayatını kaybetti

04.06.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde geleneksel zil ustalarından Cafer Güvendi, oğlunun mezuniyet törenine gitmek üzere yola çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçenin sevilen esnafıydı! Oğlunun mezuniyetine giderken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Kürtün ilçesinde geleneksel zil imalatı yapan ustalardan birisi olan Cafer Güvendi (45), Şiran ilçesindeki Fen Lisesinde okuyan oğlunun mezuniyet törenine katılmak üzere yola çıktı.

SEVK EDİLDİ AMA KALBİ DAYANAMADI

Birkaç gündür rahatsız olan 2 çocuk babası Güvendi, Özkürtün Beldesinde geldiğinde rahatsızlanınca Kürtün’e geri dönerek hastaneye gitti. Yapılan tahlillerin ardından sevk edildiği sırada kalbi duran Güvendi’ye yapılan müdahalelerle kalbi yeniden çalıştırıldı. Hemen Trabzon’daki bir hastaneye sevk edilen Güvendi’nin kalbi yolda iki kez daha durunca kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLÇENİN SEVİLEN ESNAFLARINDANDI

İlçede oldukça sevilen bir kişi olan Güvendi’nin cenazesi öğle namazının ardından Aşağı Uluköy Camiyan mahallesi camiinde kılınan cenaze namazına müteakip toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Gümüşhane
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