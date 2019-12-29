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  4. İlçenin sokağı okulun içinden geçiyor

İlçenin sokağı okulun içinden geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bursa’da bir okulun içine ilçenin tarihi değerlerinin tanıtıldığı sokak kuruldu.Keles İmam Hatip Orta Okulu’nda ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin sergilendiği sokak oluşturdu.

Bursa’da bir okulun içine ilçenin tarihi değerlerinin tanıtıldığı sokak kuruldu.
Keles İmam Hatip Orta Okulu’nda ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin sergilendiği sokak oluşturdu. Okulun koridoruna "Keles sokağı" ismini veren okul idaresi, buraya ilçede yüzlerce yıllık tarihi eşyaları yerleştirdi. Öğrenciler okulun içine kurulan bu sokakta dede ve ninelerinin kullandığı eşyaları inceleyerek tarihlerini öğreniyor. Sokakta ilçede geçmiş zamanda kullanılan pek çok alet ve edevat bulunuyor.
Öğrencilere ilçenin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için böyle bir sokak açtıklarını ifade eden İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Ayhan Çaçu, "Gayemiz güzel ilçemiz Keles’in tarihî, coğrafî ve kültürel özelliklerini tanıtmak. Okulumuzu ziyaret edenler ilçenin tarih ve kültürünü öğrenme imkanına kavuşuyor. İlçenin 50 yıl öncesini anlatan fotoğraflar, tarım aletleri ve bilgilendirme yazıları var" dedi.

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