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İlçenin tek kadın muhtarı mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

Safranbolu'da muhtar seçilen Özlem Gürsel, görevine başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tek kadın muhtar olarak seçimi kazanan Özlem Gürsel, mazbatasını aldı.

İlçede 15 adayın yarıştığı Esentepe Mahallesi'nde muhtar adayı olan bir çocuk annesi Gürsel, 14 adayı geride bırakarak muhtar seçildi.

Safranbolu Adliyesinde zabıt katibi Aysun Tancan'dan mazbatasını alan Gürsel, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Esentepe Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı olduğunu ifade eden Gürsel, "Destek veren vermeyen, oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemiz için en güzel şekilde çalışacağımıza eminim." dedi.

Safranbolu Belediye Başkanlığını da bir kadının kazandığını aktaran Gürsel, "Elif Köse Hanıma da 'hayırlı olsun' diyorum. Kadın desteğiyle inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Kadının gücünü burada ortaya koymuş olacağız hep beraber. Çok güzel şeyler bekliyoruz mahallemiz için." ifadelerini kullandı.

Gürsel, çok güzel tepkiler aldığını vurgulayarak, bundan da gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

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Karabük Mazbata muhtar Özlem Gürsel Safranbolu

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