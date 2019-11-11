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İlçeyi defne kokusu sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:43 | Son Güncelleme

Hatay'da adını defne ağaçlarının bolluğundan alan Defne ilçesinde kadınlar, el birliğiyle defne ağaçlarından topladıkları meyveleri kazanlarda kaynatarak yağ elde ediyor - Zahmetli bir uğraşın ardından çıkardıkları yağın bir kısmını sabun yapımında kullanan kadınlar, bir bölümünü de kilosunu 100 liradan satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar

SALİM TAŞ - Hatay'da kadınlar, imece usulüyle defne ağaçlarından topladıkları meyvelerin geleneksel yöntemlerle yağını çıkarıyor.

Adını defne ağaçlarının bolluğundan alan Defne ilçesinin kırsal mahallelerindeki kadınlar, el birliğiyle ağaçlardan topladıkları meyveleri kazanlarda saatlerce kaynatarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

İlçede etrafa mis gibi kokular yayarak kazanlarda kaynayan defne ağacının meyveleri, bir süre soğumaya bırakılmasının ardından yüzeye çıkan yağları kepçeyle alınarak kovalara dolduruluyor.

Kadınlar, binbir zahmetle çıkardıkları yağların bir kısmını kendi ihtiyaçları için defne sabunu yapımında kullanırken bir bölümünü de kilosunu 100 liradan satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maki bitki örtüsünden olan defne ağaçlarının Hatay'da yoğun bulunduğunu söyledi.

Her mevsim yeşil kalan defne ağaçlarının yaprak ve meyvesinin önemli gelir kaynağı olduğunu ifade eden Güzel, bölgedeki kadınların da bunu en iyi şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

- "Türkiye, dünyanın bir numaralı defne yaprağı ihracatçısı"

Hatay'da defne ağaçlarının daha çok meyvesinden yararlandığının altını çizen Güzel, şöyle devam etti:

"Defne ağaçlarının yaprakları dünyada aslında daha çok kullanılıyor. Defne yaprağının baharat olarak, kozmetik veya ilaç sanayisinde kullanımı mevcut. Türkiye, dünyanın bir numaralı defne yaprağı ihracatçısı. Yaklaşık her yıl 12-13 bin ton ihracat gerçekleştiriliyor. Hatay, doğada mevcut olan defne ağaçları sayesinde Türkiye'nin ihracatında en önemli yere sahip bir il."

Güzel, Hatay'da defne ağacının yaprağından çok meyvesinin sabun ve yağ elde edilmesinde kullanıldığını belirtti.

Defne yağı çıkarmanın oldukça zor bir işlem olduğunu vurgulayan Güzel, bölgedeki kadınların geleneksel yöntemle yardımlaşarak bu işlemi yıllardır sürdürdüğünü kaydetti.

- Kilosu 100 liraya satılıyor

Geleneksel yöntemle defne yağı elde eden Meyye Büyükaşık, defne yağı elde etme yönetimini annesinden öğrendiğini, kendisinin de bu geleneği yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Defne yağı yapımının çok zor olduğunu vurgulayan Büyükaşık, "Şimdi bizler geleneksel yöntemle bu işi yapıyoruz ama bizden sonrakiler bu işi yapar mı bilmiyorum. İnşallah devam eder. Çıkardığımız yağla hem sabunumuzu yapıyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Yağın kilosunu 100 liraya satıyoruz." dedi.

Emine Büyükaşık da çocukluğundan bu yana her yıl defne yağı çıkartma işini severek sürdürdüğünü ve bu geleneğin devam etmesi için çaba gösterdiğini kaydetti.

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