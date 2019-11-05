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İlçeyi güzelleştiren çalışmaları başkan yerinde inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, belediye tarafından ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.İlçe merkezinde alt yapı çalışmalarının bitmesi sebebiyle bir çok farklı noktada belediye ekipleri tarafından çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Korkmaz, ’’İlçemizde uzun süredir devam eden kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları sonrasında bütün sokaklarımızı parke taşı döşeyerek yeniliyoruz.

Bursa’nın Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, belediye tarafından ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
İlçe merkezinde alt yapı çalışmalarının bitmesi sebebiyle bir çok farklı noktada belediye ekipleri tarafından çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Korkmaz, ’’İlçemizde uzun süredir devam eden kanalizasyon ve içme suyu çalışmaları sonrasında bütün sokaklarımızı parke taşı döşeyerek yeniliyoruz. İlçemizin modern kimliğine önemli katkılar sunan yatırımlarımızla cadde ve sokaklarımızın farklı bir kimliğe büründüğünü görmek hepimizi mutlu etmektedir. Eskimiş ve bozulmuş kaldırımlar ile bazı sokakların yollarını kilitli parke taşı döşeyerek yeniliyoruz, aşırı kullanımdan dolayı bozulan yollarımızı sıcak asfalt ya da sathi kaplamayla daha modern hale getiriyoruz. Bizler de devam eden yatırımları sık sık yerinde takip ederek çalışmaların sıkıntısız ilerlemesi için yerinde gözlemliyoruz" dedi.

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