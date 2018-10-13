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"İleri evre" meme kanseri hücrelerini öldüren çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

UÜ'de gerçekleştirilen doktora projesiyle ilaca direnç geliştiren "ileri evre" meme kanserli hücrelerin ölümü sağlandı - UÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah Çeçener: - "Bu tez projesinde elde edilen bulgular, ileri evre meme kanseri tedavisiyle ilişkili olarak ilaç direncinin aşılmasında ümit vaat edici bir gelişme olarak ifade edilebilir"

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşah Çeçener ve doktora öğrencisi Araştırma Görevlisi Gamze Güney Eskiler'in hazırladığı proje kapsamında, "ileri evre" meme kanserli hücrelerde gelişen ilaç direncini kıran bir formülasyon elde edildi.

Prof. Dr. Çeçener, "Triple negatif meme kanseri tedavisinde PARP inhibitörü yüklü katı lipid nanopartiküllerin ilaç direnç mekanizmalarının aşılmasındaki rollerinin araştırılması" başlıklı projeye ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktora tezinin meme kanserinin genetiğiyle ilgili yıllardır gerçekleştirilen birçok proje dahilinde elde edilen bulgular doğrultusunda yapılandırıldığını söyledi.

Doktora öğrencisi Eskiler'in tez projesini yapılandırma sürecine değinen Çeçener, şunları kaydetti:

"İleri evre meme kanseri hücrelerinde, etkin tedavi modelini şekillendirmek adına, ilaç direnç mekanizmalarını anlamaya çalıştık. Bu doğrultuda öncelikle ileri evre meme kanseri hücrelerine, hücre kültürüne güncel kullanılan bir ilaç, direnç gelişene kadar verildi. Bu ilaç direnç gelişimi, 6 aylık sürenin sonunda sağlandı. Direnç geliştirdiğimiz ileri evre meme kanseri hücrelerine nano parçacıklarla kaplı yeni formülasyonlu ilaç verdik. İleri evre meme kanseri hücrelerinin bu nano parçacıkla kaplı yeni formülasyonu aldıklarında programlı şekilde ölüme gittikleri görüldü. Bu bağlamda bu tez projesinde elde edilen bulgular, ileri evre meme kanseri tedavisiyle ilişkili olarak, ilaç direncinin aşılmasında ümit vaat edici bir gelişme olarak ifade edilebilir."

- Deney hayvanlarında denenecek

Çeçener, doktora tezinin 4 yılda tamamlandığını vurgulayarak, "Bu sürede projenin hipotezinin kurulması, daha sonra bütçelendirilmesi, deneysel süreçler ve elde edilen bulguların literatüre sunulması geliştirildi. Bütçe için farklı kaynaklara başvurularımız oldu." dedi.

Çalışmanın, UÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) tarafından desteklendiğini dile getiren Çeçener, "Öğrencimiz bu süreçte İyi Fikir Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü ve büyük ölçekli proje desteği kazandı. Daha sonra da bir büyük, bir orta ölçekli ve üç hızlı destek projesiyle de bütçesi şekillendirilerek, analizler için gerekli kitler ve sarfları alındı. Kurduğumuz hipotezi kanıtlar düzeyde bulgular elde edildi." diye konuştu.

Çalışmanın hücresel düzeyde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çeçener, "Deney hayvanlarında da elde ettiğimiz bulguları doğruladıktan sonra süreci faz çalışmalarıyla devam ettirmeyi planlıyoruz. İlaç geliştirmekle ilgili süreçler, klasik bir ilacın geliştirilmesiyle ilgili süreç nasıl gelişiyorsa öyle ilerleyecek." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Gülşah Çeçener, danışmanlığını yaptığı Eskiler'in doktora tezinin "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin "Sağlık Bilimleri" kategorisindeki ödülüne layık görüldüğünü de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Meme kanseri Uludağ Üniversitesi

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