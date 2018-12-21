İleri yaşlarda görülen ağrılara dikkat!

AĞRILAR KRONİKLEŞEBİLİR
Yaşlanma sürecinin bir parçası olarak görülen eklem ağrıları ve vücut ağrıları yaşı ilerleyen kişilerde görülmektedir. Çoğu kişi bu ağrıları reddeder ya da kendi kendine tedavi etmeye çalışır. Ancak tedavi edilmeyen ağrı kronikleşebilir ve bu da yaşam kalitesini büyük ölçüde azaltabilir.
SIRT AĞRISI
Her insan yaşamının belli bir noktasında sırt ağrısı yaşamıştır. Ancak yaşı ilerleyen insanlar birçok etken nedeniyle sırt ağrısını yaşamaya daha eğilimlidir. Gelişmiş toplumlarda kronik hastalık tedavisi açısından kalp hastalıklarından sonra ikinci sırayı almaktadır. En çok 40 ila 50 yaş arasında görülmektedir.
BACAK AĞRISI
Ayakta dururken veya yürüme sırasında bacak ağrısı olarak ortaya çıkan ağrı, spinal eklemlerin dejenerasyonunu gösterebilir. Spinal eklem dejenerasyonuna ilişkin ek semptomlar arasında, yürüme dayanıklılığının azalması, alttan arkadan bacaklara doğru hareket eden şiddetli, uyuşukluk hissi veya karıncalanma hissi olan ağrı düzeylerinin bir değişimi yer alır. Çoğu zaman bu tür belirtiler omurgada yer alan sinir hasarını gösterir.
KALÇA AĞRISI
Halk arasında kireçlenme olarak bilinen kalça ekleminde oluşan artroz, eklem ve kıkırdakların aşınması sonucu oluşur. Belirtileri arasında yapılan hareketlerde ağrı ve sertlik, devamında ise hareketlerin kısıtlanması vardır. Hasta bacağını kalçadan çekmede ve yana çevirmede zorlanır.
BAŞ AĞRISI
İleri yaşlarda karşılaşılan baş ağrıları zaman içerisinde karakter değiştirebilir. Diğer yaş gruplarından farklı olabilen baş ağrılarının nedenleri araştırılmalıdır. Gerilim tipi baş ağrısı, psikososyal açıdan yaşanan gerilim sonucu ortaya çıkabilir. Baş ağrıları içinde en çok görülen tiptir. Hastalarda yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli baş ağrısıdır. Günlerce sürebilme özelliğine sahip olan bu ağrı tipi baskı şeklindedir.
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