HABER

İleri yaşta baba olanların bebeklerinde sağlık sorunu daha fazla

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

Araştırmaya göre 45'inden sonra baba olanların bebeklerinde görülen sağlık sorunları erken yaşta baba olanların bebeklerine göre daha yüksek

ABD'de yapılan bir araştırma, 45 yaşından sonra baba olanların bebeklerinde görülen sağlık sorunlarının erken yaşta baba olanların bebeklerine kıyasla daha fazla olduğunu ortaya koydu.

"British Medical Journal" sağlık dergisinde yayımlanan araştırmada, 25-34 ile 45 yaşından sonra baba olan erkeklerin bebeklerinin sağlık durumları karşılaştırıldı ve 45 yaşından sonra baba olanların bebeklerinde daha fazla sağlık sorunları görüldü.

İleri yaştaki çocuk sahibi olan erkeklerin bebeklerinin 2,5 kilonun altında doğduğu tespit edilen araştırmada, bu bebeklerin yüzde 14'ünün yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi. Bu bebeklerin, 25 ila 34 yaşlarındaki babaların bebeklerine kıyasla kriz geçirme ihtimali yüzde 18 daha yüksek bulundu.

Bilim insanları, 45 yaşından önce baba olunması tavsiyesinde bulunarak, bu şekilde bebeklerin ilave sağlık sorunları yaşamasının önüne geçilebileceği belirtildi.

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
AKP'nin 'sağlık' teklifi: Hangi değişikliklere, neden itiraz ediliyor?AKP'nin 'sağlık' teklifi: Hangi değişikliklere, neden itiraz ediliyor?
Başhekim doktor ve hasta sayısını 3 yılda 3 kata çıkardıBaşhekim doktor ve hasta sayısını 3 yılda 3 kata çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
British Medical journal baba bebek

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'

Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'

Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza

Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza

Astım hastalığında ağız ve diş sağlığına dikkat!

Astım hastalığında ağız ve diş sağlığına dikkat!

Sonbaharda çocuklar nasıl beslenmeli? Çocuk beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Sonbaharda çocuklar nasıl beslenmeli? Çocuk beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Çocuklarda sinüzit belirtisine dikkat! Çocuklarda sinüzit tedavisinde ameliyat gerekli mi?

Çocuklarda sinüzit belirtisine dikkat! Çocuklarda sinüzit tedavisinde ameliyat gerekli mi?

Hayat kurtarmak için koşmaya hazır mısınız?

Hayat kurtarmak için koşmaya hazır mısınız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.