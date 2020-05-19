İlerici Demokratlar'dan "Savunma Bütçesi Azaltılsın" Çağrısı

Corona virüsü salgınının şu an ABD karşısındaki en büyük düşman olduğunu söyleyen Temsilciler Meclisi’nin ilerici Demokratları, askeri harcamaların kısıtlanması çağırısı yaptı.

Temsilciler Meclisi’ndeki 29 Demokrat tarafından imzalanan mektup Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Demokrat Başkanı Adam Smith’e ve komisyonun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mac Thornberry’e gönderildi. Mektupta gelecek yılki savunma harcamalarının bu yıl için belirlenen 730 milyar doların altında olması istendi.

Mektupta, ‘‘Kongre Corona virüsü salgınına yanıt vermeye ve gereken yardımları yurt içinde dağıtmaya odaklanmalı’’ ifadeleri kullanıldı ve askeri harcamaların son üç yılda 100 milyar dolardan fazla, yani neredeyse yüzde 20 oranında arttığı ifade edildi.

29 ilerici Demokrat üye, imzaladıkları mektupta, ‘‘Şu an en büyük düşman Corona virüsü’’ ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını ABD’de 90 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Salgına karşı alınan evde kalma önlemleri karşısında milyonlarca kişi işsiz kaldı, iş piyasası büyük darbe aldı.