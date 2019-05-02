"İleriye baktığımda güçlü bir entelektüel ortaklık öngörüyorum"

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, "Geçmişte sizden satın aldığımız fındıklardan ve size ne kadar akçaağaç şurubu sattığımızdan konuşurduk. Gelecekte robotik, animasyon teknolojisi, akıllı tarım, kamu yönetimi ve arkeoloji alanlarında kaç Türk bilim insanının eğitim aldığı ve dünyada söz sahibi olmak için kaç tane Kanada ve Türk üniversitesinin bir araya geldiği hakkında konuşacağız." dedi.

Cooter, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Eğitim İş Birliği, Türkiye ve Kanada'nın Geleceğe Bakışı" konulu konferansta, Kanada ve Türkiye'nin eğitim alanında iş birliği yapması gerektiğine işaret etti.

Kanada ve Türkiye'nin çok fazla tarihi birlikteliği olmadığını dile getiren Cooter, "Kanada, Türkiye'de yeni yeni popüler hale geliyor. Son zamanlarda yapılan bir ankete göre, Türkiye'deki lisans öğrencileri için en çok tercih edilen destinasyon Kanada'dır. Kanada, uzun sureli (6 aydan uzun) çalışmalar yürüten ve kısa süreli dil kurslarına katılan yaklaşık 10 bin Türk öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.