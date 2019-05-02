"İleriye baktığımda güçlü bir entelektüel ortaklık öngörüyorum"

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, "Geçmişte sizden satın aldığımız fındıklardan ve size ne kadar akçaağaç şurubu sattığımızdan konuşurduk. Gelecekte robotik, animasyon teknolojisi, akıllı tarım, kamu yönetimi ve arkeoloji alanlarında kaç Türk bilim insanının eğitim aldığı ve dünyada söz sahibi olmak için kaç tane Kanada ve Türk üniversitesinin bir araya geldiği hakkında konuşacağız." dedi.
Cooter, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Eğitim İş Birliği, Türkiye ve Kanada'nın Geleceğe Bakışı" konulu konferansta, Kanada ve Türkiye'nin eğitim alanında iş birliği yapması gerektiğine işaret etti.
Kanada ve Türkiye'nin çok fazla tarihi birlikteliği olmadığını dile getiren Cooter, "Kanada, Türkiye'de yeni yeni popüler hale geliyor. Son zamanlarda yapılan bir ankete göre, Türkiye'deki lisans öğrencileri için en çok tercih edilen destinasyon Kanada'dır. Kanada, uzun sureli (6 aydan uzun) çalışmalar yürüten ve kısa süreli dil kurslarına katılan yaklaşık 10 bin Türk öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.
Cooter, asıl meselenin yapay zeka, robotik, sürücüsüz arabalar, kuantum şifreleme gibi yeni teknolojilere sahip hale gelmek olduğunu dile getirerek, Toronto, her ikisi de Türk Kanadalılar tarafından yönetilen Carleton ve Waterloo üniversiteleri gibi eğitim kurumlarının bu tür ortaklıkları geliştirme konusunda Türk meslektaşlarıyla iş birliği yapmaya istekli olduklarını söyledi.
Kanada'nın, Türkiye ile tarihinde yeni bir aşamaya başladığını dile getiren Cooter, "Geçmişte sizden satın aldığımız fındıklardan ve size ne kadar akçaağaç şurubu sattığımızdan konuşurduk. Gelecekte robotik, animasyon teknolojisi, akıllı tarım, kamu yönetimi ve arkeoloji alanlarında kaç Türk bilim insanının eğitim aldığı ve dünyada söz sahibi olmak için kaç tane Kanada ve Türk üniversitesinin bir araya geldiği hakkında konuşacağız.
İleriye baktığımda, ülkelerimiz arasındaki artan eğitim bağlarına dayanan güçlü bir entelektüel ortaklık öngörüyorum.
Beklediğimiz gelecek budur." ifadelerini kullandı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Cooter'e Malatya kayısısı, plaket ve öğrenciler tarafından yapılmış vazo hediye etti.
Programda, müzik dinletisi ile Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencilerinin hazırladığı kıyafetlerden oluşan "Bahar Defilesi" yapıldı.
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