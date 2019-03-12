"İlerleyen yaşınızda rahat etmek için omurganıza iyi bakın"

Omurganın yaşlanmasının, kemikler arasında kıkırdağın asimetrik yaşlanmasıyla başladığını belirten Doç. Dr. Onur Yaman, "Omurga yaşlandığı zaman buna uyum sağlayabilmek için omurganın kemikleri arasında değişiklikler oluyor. Omurgada bu yükü kaldırabilmek için kendini bir şekilde adapte etmeye çalışıyor. Bu şekilde de özellikle bel bölgesinde bir dönme ortaya çıkıyor ve bununla birlikte omurganın bir tarafa doğru eğildiğini görüyorsunuz. Bel ve bacaklarda şiddetli ağrı, uyuşma oluyor. İlerleyen yaşlarda buna idrar tutma sorunları eklenmeye başlıyor. Buna çağımızın hastalığı da diyebiliriz" diye konuştu.

Memorial Sağlık Grubu, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen omurga cerrahlarını 'Erişkin Omurga Eğrilikleri Toplantısı'nda bir araya getirdi. 8-9 Mart 2019 tarihinde Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde düzenlenen etkinlik Memorial Hizmet ve Bahçelievler Hastaneleri Omurga Merkezi’nden Doç. Dr. Onur Yaman’ın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının başkanlığını dünyaca ünlü Prof. Dr. MaxAebiveve Prof. Dr. Fahir Özer gerçekleştirdi. Toplantıya, omurga cerrahisinde dünyada otör olarak kabul edilen Prof. Dr. MaxAebi, Prof. Dr. Richard Assaker, Prof. Dr Daniel Chopin, Prof. Dr. Frank Schwab, Prof. Dr. PedroBerjano, Prof. Dr. ClaudioLamartina konuşmacı olarak katıldı.

"YAŞAM SÜRESİ ARTTI VE VAKALAR SIKLAŞTI"

İlerleyen yaşlarda omurganın da yaşlanmaya başladığını söyleyen Doç. Dr. Onur Yaman, "Bunların hepsi bulgu vermez ama omurganın yaşlanmasından dolayı şikayetler artıyor. Bel ve sırt ağrıları başlıyor, bacaklarda ağrımalar başlıyor. Yaşam süresi arttığı için bu rahatsızlıklarıdaha sık görmeye başladık. Siz omurganıza ne kadar iyi bakarsanız ilerleyen dönemlerde omurganız sizinle o kadar uyum içinde olacaktır. Kas yapısının zayıf olması, zamanında spor yapılmamış olması, kemiğin kalitesinin bozulması bu rahatsızlığın temel nedenlerinden birkaçıdır. Düzenli spor yapmak, kas yapısını korumak ilerleyen dönemlerde hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyebilir" ifadelerini kullandı.

Hastaları korseyle tedavi ettiklerini ve fizik tedaviyle kas yapısını kuvvetlendirdiklerini anlatan Doç. Dr. Yaman, cerrahide ise ciltte daha az kesiyle tedavi yaptıklarını belirtti.

"TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ VE HEKİM KALİTESİ DÜNYA STANDARTLARINDA"

Prof. Dr. MaxAebi, insanların yaşam süresi uzadığı için omurilik rahatsızlıklarının da arttığını belirterek, "Bu yüzden rahatsızlıkların sayısı günümüz de daha arttı diyebiliriz. Daha önceki yıllarda tedavi için daha çok fizik tedaviye gidiliyordu. Ancak şimdi skolyoz tedavisi ayrı bir alan olarak araştırılmaya başlandı. Artık tedaviler omurilik cerrahisinde yapılabiliyor" dedi.