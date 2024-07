İletişim Başkanı Altun: "15 Temmuz Milletin Zaferi'nin adıdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir konser programı düzenledi.

"İKİNCİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI ORTAYA KOYDUK"

Hem hüznün hem de coşkunun bir arada olduğunu söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, "15 Temmuz'un arefesindeyiz. Hem coşku hem de hüzün yönü var. Hüzünlüyüz çünkü içimizden olan ve tanklarımızı topumuzu kaynaklarımızı ele geçiren hainler maalesef bir ihtilal girişiminde bulundu. Bunun neticesinde 252 vatan evladımız şehit düştü ve binlerce gazimiz oldu. Coşkuluyuz Kurtuluş Savaşı gibi tıpkı ikinci bir Kurtuluş Savaşı ortaya koyduk. Milli, demokratik bir halk hareketiyle bunu bastırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile milletimizin ferasetiyle herkesin katkı koyarak sağladığı bu kazanımı, 15 Temmuz'un birlik ruhunu muhafaza etmemiz gerekiyor. İşte bugün bu konserle tıpkı 15 Temmuz'daki gibi herkesin bir arada olduğu, bu coşkuyu bir adım ile götürmeyle ilgili etkinliği düzenleyen Sayın Fahrettin Altun başkanımız başta olmak üzere Sayın Atakum'a ve bugün uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyor şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat afiyetler diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

"15 TEMMUZ AYNI ZAMANDA BU MİLLETİN ZAFERİ'NİN ADI"

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “15 Temmuz, Türkiye hatta dünya tarihinin gördüğü en hain kalkışmalardan birinin adı. Demokrasi tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir ihanet. Küresel sömürü düzeninin maşası bir terör örgütü eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bir işgal girişimi. Darbe görünümü altında vatanın işgalini, bu ülkeyi sömürgeci devletlerin emrine amade kılmayı hedefleyen bir kumpas. Bundan tam 8 yıl önce FETÖ mensupları eliyle girişilen büyük kötülük. Fakat 15 Temmuz aynı zamanda bu Milletin Zaferi’nin adı. Bu Milletin şanlı direnişini tüm dünyaya gösteren günün adı. Kahraman milletimizin, istiklaline bağlılığını en güçlü şekilde teyit ettiği gün. Sözüm ona her şey planlanmıştı. Fakat hesap etmedikleri bir şey oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çıktı ve milletimizi meydanlara, direnişe davet etti. 'Ben milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar' diyerek, milleti tek ses, tek yürek olmaya, darbe görünümlü işgal girişimini bertaraf etmeye çağırdı. Kahraman milletimiz, o gece bu çağrıya kulak verdi. Gösterdiği teveccühle hangi hâl ve şartta olursa olsun vatanına göz dikenlere sonuna kadar karşı mücadele vereceğini tüm dünyaya gösterdi. O gün şu hakikat tescil edilmiş oldu. Türkiye’nin tam bağımsızlık yolundaki mücadelesini sekteye uğratmak isteyen bütün girişimler, milletimizin feraseti ve kahramanlığı karşısında aciz kalmaya mahkumdur. Milletçe tüm dünyaya ilan ettiğimiz bu gerçeği, bu hakikati her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, bugün vesilesiyle bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle öne çıkarıyoruz. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği vazife çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz hakikatinin milletin hafızasında olması gerektiği gibi yer etmesini, yeni nesillerin o günü en doğru şekliyle öğrenmesini ve hakikati çarpıtma girişimlerine karşı uluslararası alanda Milletimizin Zaferinin en iyi şekilde bilinmesini temin etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"BU YIL 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ VESİLESİYLE 11 BİN 456 PROJE KAYDI OLUŞTURULDU"

Altun, "Bu yıl “Milletin Zaferi” temasıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinliği hayata geçiriyoruz. Dünyanın birçok şehrinde paneller, sempozyumlar, akademik toplantılar, dijital gösterimler düzenliyoruz. Yine dijital platformlarda, Televizyon kanallarında, ulusal ve uluslararası yayın yapan çeşitli haber sitelerinde, cadde ve meydanlarımızda 15 Temmuz’u farklı boyutlarıyla anlatan içerikler üretiyoruz. Tüm bunların yanı sıra, 15 Temmuz Proje Takip Sistemimiz aracılığıyla birçok farklı kamu, sivil toplum, medya ve eğitim kurumlarımızca düzenlenecek etkinliklerin koordinasyonunu gerçekleştiriyor, hazırladığımız kurumsal kimlik çalışmalarını tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle proje takip sistemimize 11 bin 456 proje kaydı oluşturuldu. Bugün de bu etkinliklerden birinde sizlerle birlikteyiz.

Dünyaca ünlü sanatçımız Sayın Fahir Atakoğlu’nun 15 Temmuz’a özel olarak hazırladığı “15 Temmuz Destanı” albümünün konserinde siz değerli katılımcılarla bir aradayız. Fahir Bey, esas itibariyle bu albümü 2021 yılında hazırladı. Kendisiyle yakın bir koordinasyon halinde çalıştık ve ortaya muhteşem bir sanat eseri çıktı. Albümde 9 senfonik eser yer alıyor. Her bir eser, Milletçe 15 Temmuz gecesinde an be an yaşadıklarımıza müziğin diliyle adeta ölümsüzleştiriyor. Albümde ilk önce “İhanet” adlı eserle, FETÖ’cü hainlerin kirli emellerini tekrar hatırlıyoruz” diye konuştu.

