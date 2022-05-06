HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İletişim Başkanı Altun açıkladı! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

İletişim Başkanı Altun açıkladı! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

06.05.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'nin son günlerde gündemini oluşturan "göçmen politikası"na ilişkin açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Altun, "Sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür." dedi.

İletişim Başkanı Altun açıkladı! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı aktif, istikrarlaştırıcı ve düzen kurucu bir rol oynadığını belirtti.

Türkiye'nin hem kendi güvenliğini teminat altına aldığını hem de gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlediğini bildiren Altun, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü kaynağında kurutma stratejisinin hayata geçirildiğini ve bu doğrultuda birçok başarılı sınır ötesi harekat gerçekleştirildiğini kaydetti.

efw

"BUGÜNE DEK 500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNMÜŞTÜR"

Fahrettin Altun, bu harekatlarda şehit olan kahramanları bir kez daha rahmetle andıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Türkiye, bu harekatları bir yandan terör örgütleri ve onların hamileriyle mücadele etmek, diğer yandan sınırlarımızın hemen ötesinde barış koridorları oluşturmak için hayata geçirmiştir. Nitekim sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlama ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de soğuk savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, güçlüdür. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın emniyet ve refahını artırırken, öte yandan bölgesel güç konumumuzu pekiştirecek, küresel aktör olma yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! '6’lı iş birliği masası içerisinde...'Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! '6’lı iş birliği masası içerisinde...'
Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğimSuriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim
Seyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulunduSeyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulundu
Anahtar Kelimeler:
suriye

En Çok Okunan Haberler

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

Parkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizledi

Parkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizledi

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

'Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...'

'Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...'

İlginizi Çekebilir

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Sinekler gerçeği ortaya çıkardı! Cesedi tuvalette sakladı

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Bu plajda çıplak olmak 'zorundasınız'!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.