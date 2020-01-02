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  4. İletişim Başkanı Altun: CİMER'e 3 milyon 138 bin başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Altun: CİMER'e 3 milyon 138 bin başvuru yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3 milyon 138 bin 233 adet başvuru yapıldı" dedi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3 milyon 138 bin 233 adet başvuru yapıldı" dedi.
İletişim Başkanı Altun, 2109 yılında CİMER'e yapılan başvurulara ilişkin verileri Twitter adresinden paylaştı. Altun, "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü olan CİMER'e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3 milyon 138 bin 233 adet başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3 milyon 525 bin 590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti. Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile; Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu. CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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