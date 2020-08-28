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İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili açıklama geldi.

İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos açıklaması

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir.

'RESMİ BAYRAMLARI MANİPÜLE ETTİLER'

Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

'VESAYET ODAKLARI TASFİYE OLMUŞTUR'

Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir."


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