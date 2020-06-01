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İletişim Başkanı Altun'dan, 'Barış Çakan' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 18:22 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli genç yavrumuzun çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan elim hadise tüm boyutlarıyla incelenmiş ve gerekli adli süreç başlatılmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Barış Çakan' açıklaması

İletişim Başkanı Altun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan'ın, ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli genç yavrumuzun çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan elim hadise tüm boyutlarıyla incelenmiş ve gerekli adli süreç başlatılmıştır. Yaşanan acı hadisenin gerçek sebebinin belirli çevreler ve odaklar tarafından kasıtlı bir şekilde manipüle edilmesi, hadisenin ısrarla 'Kürtçe şarkı dinleyen gencin öldürülmesi' olarak yansıtılması, hakikatin kirli bir algı operasyonuna kurban edilmek istendiğini göstermektedir. Toplumsal dinamiklerimizi hedef alan yalan haberlerin, provokasyonların ve algı yönetimi çalışmalarının, kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik son zamanlarda sistematik bir şekilde yürütülen karalama ve iftira kampanyalarından bağımsız olduğu asla düşünülemez" dedi.

'KARANLIK ODAKLARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Altun, devletin kamu huzur ve güvenliğinin zafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinleri işgal edip kendilerini esir almasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Milletimiz üzerinde oynanan bu alçak oyunun takipçisi olacak ve gerekli tüm adımları süratle atacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 83 milyon vatandaşımızın sığınağı, koruyucusu ve hizmetkarıdır. Toplumsal huzur ve güvenliğimiz için milletimizle el ele vererek kardeşlik ve barış atmosferini bozmayı hedefleyen karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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