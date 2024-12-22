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  4. İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel'e tepki: "Sizin haddiniz değil"

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel'e tepki: "Sizin haddiniz değil"

22.12.2024 21:22
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Altun, "Türk Milleti asildir. İradesini de bu asaleti en iyi şekilde yansıtabilen, temsil edebilene emanet eder. Güçlü Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz. Hatırlatırız!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel'e tepki: "Sizin haddiniz değil"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

"BÜYÜK BİR GAFLET VE UNUTKANLIK"

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Deniz Yücel… Anlaşılan Türkiye’nin son dönemde uluslararası arenada elde ettiği büyük kazanımlardan her zamanki gibi duyduğunuz rahatsızlığı, olabilecek en sakil şekilde ortaya dökmüşsünüz. Yine anlaşılan bu zırvaları da büyük bir gaflet ve unutkanlık içinde yazmışsınız. O yüzden size birkaç hatırlatma yapmak gerekiyor.

Kimin işine geldiğinde günlük siyasi çıkarlar uğruna Cumhuriyetin değerleriyle, kazanımlarıyla, birliğimizle, bütünlüğümüzle bir oyuncak gibi oynadığını milletimiz çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin bir zaferle, alnı ak şekilde çıktığı, partinizin ağır bir hezimetle ayrıldığı, mazlumları sevindiren, zalimleri ve işbirlikçi odakları üzen 2023 seçimleri, aziz Türk milletinin sahip olduğu bu bilincin en önemli örneği olmuştur. Hatırlatırız!

Sizin “çağdaş” diye nitelendirdiğiniz eğitimin ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Sizin zihniyetinizle eğitimi bir araya getirdiğimizde, sakallı diyerek, sarıklı-cübbeli diyerek, başörtülü diyerek insanların en temel hakkı olan eğitim imkanlarını elinden almaktan başka bir şey gelmiyor insanların aklına. Hatırlatırız!

Sizin demokrasiyi askıya almak deyince ne yaptığınızı da çok çok iyi biliyoruz. Bu millet 15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenip, serden geçip darbecilere karşı göğsünü siper ederken, devrik genel başkanınızın o darbecilerin tankları arasından sıvışıp Bakırköy’e kahvesini yudumlamaya nasıl gittiğini de unutmadık. Hatırlatırız!

Türkiye’nin almaya çalıştığı her kritik virajda terör örgütlerine selam çakan, dış odaklara gidip ülkesini şikayet eden, her meselede “acaba iktidara mı yarar” paranoyasından kurtulamayıp mütemadiyen patinaja mahkum olan zihniyetinizin, dış siyasete dair hiçbir şeyden anlamadığını, söyleyecek hiçbir sözünüzün olmadığını defalarca gördük. Hatırlatırız!

Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” sözünü sadece Batı’ya bakmaktan ibaret bir yaklaşım olarak algılayan dar vizyonunuzla size – sanmıyorum ama – başarılar dileriz. Zira Türk milleti böylesine önemli bir sözün bile içini boşaltabilen bir karanlığa asla ülkesinin geleceğini teslim etmez. Hatırlatırız!

Türk Milleti asildir. İradesini de bu asaleti en iyi şekilde yansıtabilen, temsil edebilene emanet eder. Güçlü Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz. Hatırlatırız!"

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun
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