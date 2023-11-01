İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyetin 100. yılı makalesi! "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyıl"ı 8 ülkede yayımlandı

İletişim Başkanı Altun’un makalesi, Katar merkezli Al Jazeera’de, Japonya’nın etkili haber kuruluşlarından Mainichi’de, Bosna Hersek’in önde gelen gazetelerinden Oslobodjenje’de, Çin’in önemli haber portallarından Sina ve Sohu’da, Özbekistan Devlet Ajansı UZA ile Halk Sözü’nde; KKTC’nin Kıbrıs, Vatan ve Halkın Sesi gazetelerinde, Türkmenistan’da İngilizce yayın yapan News Central Asia’da; Kazakistan’ın Egemen Kazakistan gazetesinde, Devlet Haber Ajansı BAQ’de, el.kz’de ve Azattyq Ruhy gazetelerinde yayımlandı.

İSTİKLAL MÜCADELEMİZ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNUN BÜYÜK ESERİDİR"

Makalesinde 100 yıl önce Anadolu topraklarındaki 900 yıllık varlığını topyekûn tarihe gömmek isteyenler karşısında Türk milletinin Çanakkale’de veya Kûtü’l Amâre’de olduğu gibi uzunca bir süredir devam eden savaşların ardından son bir gayretle millî mücadeleyi başlattığını ve zafere ulaştırdığını hatırlatan İletişim Başkanı Altun, “Bağımsızlık ruhu ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilanıyla, eğitimden ekonomiye kapsamlı bir yeniden diriliş dönemi başladığına işaret eden İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin dünyada yüzünü ağartan pek çok başarımızın temellerinin bu dönemde atıldığını ifade etti.

Tarım, endüstri, eğitim, sağlık, ulaşım, demokratik hak ve özgürlükler ve milletin yaşam standartlarını yükseltecek daha pek çok alanda Türk milletinin ve Türk devletinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kelimenin tam anlamıyla seferber olunduğunu anlatan İletişim Başkanı Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milletimiz, geçmişten bu yana nice badireler atlatarak, nice büyük engelleri tek tek aşarak Cumhuriyetimizi 100'üncü yılına gururla taşıdı. Geçen 20 yılda ise, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasını sahiplenmiş milletimizin döktüğü alın terinin, gösterdiği gayretin ve fedakârlığın karşılığını layıkıyla vermek için Cumhuriyet'in asırlık geçmişindeki birikim ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ile yeni bir yüzyılın kapıları aralandı. Ülkemizi hedeflerine, milletimizi hayallerine kavuşturmak ve büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için her alanda devrim niteliğindeki sayısız eser, hizmet ve yatırım hayata geçirildi.

Bu kapsamda, öncelikle millî irade güçlendirildi ve demokrasi kökleştirildi. Aziz milletimizin vatanımız üzerinde güvenle yaşaması sağlanarak, insanımızın bugününü huzurla yaşaması, geleceğine umutla bakması temin edildi. Dahası, ülkenin tamamında altyapı yatırımlarının katkısıyla üretim ve istihdamda kat edilen mesafe sayesinde ekonomi büyütülerek, ülkemizin tüm fertleriyle birlikte zenginleşmesi sağlandı. Üretim yaygınlaştırılarak, sanayiden tarıma her alanda istihdama erişim kolaylaştırıldı. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla sosyal destekler artırılarak, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız kucaklandı. Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi getirilerek, devlet mekanizmasında iki asırlık arayışa cevap verecek büyük bir reform hayata geçirildi. Aktif ve aksiyon alan güvenlik politikası ile girişimci ve insani dış politika anlayışına geçilerek devletimizin gücü, bayrağımızın şanı ve milletimizin itibarı yükseltildi.”

"HER ALANDA GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK"

Türkiye’de sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda başarısını ivmeleyen bu girişimlerin kolaylıkla gerçekleştirilmediğine dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, küresel yönetim ve ekonomi sistemini kökünden sarsan salgın ve savaşlar yaşanırken Türkiye’yi sahip olduğu güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma hazırlamak için çok mücadele verildiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, “Sınırlarımıza saldıran ve Türk milletinin can ve mal güvenliğine yönelik nice tehditle mücadele ettik. Küresel krizlerin yanı sıra ülkece maruz kaldığımız çifte standartları, ambargoları fırsata dönüştürerek her alanda gücümüze güç kattık. Tüm bu engelleme çabalarının üstesinden gelerek demokrasi ve kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik. Şüphesiz, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora tüm başlıklarda Cumhuriyetimizin ilk asrının eksiklerini giderecek, ikinci asrının hazırlıklarını tamamlayacak bu atılımların meyveleri her alanda toplanmaya başlamıştır. Büyüyen, gelişen, güçlenen ve zenginleşen Türkiye, yurt içinde insanlarımızın geleceğine umutla bakabildiği; yurt dışında ise takip eden değil, takip edilen bir ülke hâline gelmiştir.” ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI YENİ NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN BÜYÜK MİRASIMIZDIR"

Dünyanın tarih bir dönüşüm yaşadığı, yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bir atmosferde bu yıl dönümünün yalnızca devletin 2. asrının başlangıcını ifade eden bir takvim değişikliği değil, bunun da ötesinde bir anlam taşıdığını aktaran İletişim Başkanı Altun, bu anlayışla Cumhuriyeti siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik alanlarda milletçe hayali kurulan seviyeye çıkaracak atılımın adının Türkiye Yüzyılı konduğunu kaydetti.

İletişim Başkanı Altun, ayrıca, "Bu atılım ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz, yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Türkiye Yüzyılı programımızla, Cumhuriyetimizin 100. yılına, milletimizle birlikte daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girmekteyiz. Bu doğrultuda evvela, ülkemizin büyük fedakârlıklar ve çabalarla sahip olduğu kazanımları koruyacağız. Bununla birlikte, ülkemizin küresel düzeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güçlendireceğiz. Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak, dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdüreceğiz. Vatan topraklarının her karışında huzuru geliştirecek ve kalkınma iradesini milletimizin de desteğiyle yükselteceğiz. Her bir vatandaşımızı layık olduğu haklara, özgürlüklere, refah düzeyine gelecek güvencesine kavuşturacağız." dedi.

Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını, “telafi değil, terakki devri” hâline dönüştürmekte kararlıyız. Bu motivasyonla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda bir üst seviyeye taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaktan geri kalmayacağız.”

Türkiye olarak, tüm sıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılı geride bıraktıklarını dile getiren İletişim Başkanı Altun, “İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere toprakların vatan olması için canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, millî mücadeledeki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlıyoruz. Bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyoruz.” dedi.





