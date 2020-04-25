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İletişim Başkanı Altun'dan İngilizce paylaşım: 54 ülkeye tıbbi yardım gönderdik

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünya genelinde 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderen Türkiye'nin bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Altun'dan İngilizce paylaşım: 54 ülkeye tıbbi yardım gönderdik

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Türkiye'nin gerekli bütün tıbbi malzemelerin üretilmesi için ortaya koyduğu seferberliğin meyvelerini verdiğini belirtti.

"Sahra" adlı milli solunum cihazının seri üretimine çok yakında başlanacağını aktaran Altun, Türkiye'nin dışardan tıbbi malzeme tedarik etme ihtiyacı duymamasını sağlamakta kararlı olduklarını vurguladı. Altun, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde 54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderdik. Türkiye bu zorlu zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir yandan tek tek ülkelere yardım etme girişimlerine bir yandan da ortak bir müdahale oluşturulmasına yönelik küresel girişimlere öncülük ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın koronavirüs diplomasisi kapsamında yaptığı son görüşmelerden bazıları Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleşti. Görüşmelerde mevcut kriz ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ele alındı."

TÜM VATANDAŞLARA 1 GB İNTERNET

Altun, 176 milyon liralık ilave bir yardım paketiyle vatandaşlara ramazan ayında da destek olmaya devam edeceklerini belirterek, bütün vatandaşlara, sevdikleriyle görüşebilmeleri için ilave 1 GB internet tanınacağını bildirdi.

Dünyadaki bütün Müslümanlara güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ramazan dileyen Altun, "Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz bilmelidir ki Türkiye her zaman onların yanındadır. Ramazan ayının sonu itibarıyla normalleşme sürecine girmeyi planlarken, Ramazan Bayramı'nı daha iyileşmiş ve sağlıklı bir dünyada kutlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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