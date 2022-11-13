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İletişim Başkanı Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

13.11.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun, yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir." ifadelerini kullandı. Öte yandan RTÜK'ten yapılan duyuruda, patlamayla ilgili yayın yasağı getirilmişti.

İletişim Başkanı Altun'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

İstanbul'un simgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde korkunç bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybederken 38 kişi de yaralandı. Patlamaya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar... İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

Altun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir.

Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."

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RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan "geçici yayın kararı"na ilişkin görseli paylaşarak, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." ifadesini kullandı. (AA)

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