HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnan'da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'a yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili İngilizce paylaşımda bulundu.

"SAYGISIZCE TEPKİSİNDEN DERİN ENDİŞE DUYDUK"

Macron’un Le Figaro muhabirine yönelik tepkisine dikkat çeken Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnan’da bir Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot'a yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk. Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortadadır. Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor, sırf kendisi çok arzuladığı için Libya’da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat: Yeni rekorlar kırılacakMeteoroloji uyardı! Yarına dikkat: Yeni rekorlar kırılacak
2020 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?2020 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?
En Çok Okunan Haberler
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de transfer iptal
Fenerbahçe'de transfer iptal
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Meteoroloji uyardı: Yarın ülkenin büyük bölümünde yeni rekorlar kırılacak
Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat: Yeni rekorlar kırılacak
Pendik'te otobüs gişelere çarptı! Çok sayıda yaralı var
Pendik'te otobüs gişelere çarptı! Çok sayıda yaralı var
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir? Semiha Yıldırım kaç yaşında, nereli?
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir?
Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
MEB duyurdu! İller arası öğretmen atamaları yapıldı
İller arası öğretmen atamaları yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.