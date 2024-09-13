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İletişim Başkanı Altun'dan Narin'in soruşturması hakkında açıklama! Reyting odaklı yayınlara yakın takip

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.09.2024 18:39
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayeti olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Altun bazı medya organlarının konuya yaklaşımı konusunda eleştirilerde bulunarak, "Soruşturmanın gizliliğinin devam etmesine rağmen maalesef birçok ulusal medya organında konuya ilişkin son derece manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve 'reyting' odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapılmaktadır." dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Narin'in soruşturması hakkında açıklama! Reyting odaklı yayınlara yakın takip

21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yürütülen soruşturmanın gizliliğinin altını çizen bir paylaşımda bulundu.

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Altun'un yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak ciğerimizi yakan Narin kızımızın katledilmesiyle ilgili adli soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen maalesef birçok ulusal medya organında konuya ilişkin son derece manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve “reyting” odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapılmaktadır.

Bu yayınlarla alakalı sağduyulu vatandaşlarımız da ilgili kurumlarımıza çokça şikayette bulunmaktadır.

YAYINLAR YAKIN TAKİPTE

Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği; izleyicisinin, okuyucusunun, dinleyicisinin yaşına bakılmaksızın yapılan bu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

SORUMLU VE ETİK YAYINCILIK MESAJI

Yazılı, görsel, işitsel, dijiital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Fahrettin Altun Narin Güran
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