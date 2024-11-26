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İletişim Başkanı Altun'dan 'Türkiye yüzyılı' mesajı: Yeni Türkiye'de gençler toplumun kurucu aktörleri

26.11.2024 12:55
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Türkiye yüzyılı' vizyonuyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. "Yeni Türkiye'de gençler toplumun kurucu aktörleridir" ifadelerini kullanan Altun, "Ülkemiz merkezinde gençlerin olduğu 21 yüzyıl Türkiye'sini bilim ve teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisindedir" mesajını verdi.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Türkiye yüzyılı' mesajı: Yeni Türkiye'de gençler toplumun kurucu aktörleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,“Stratcom Youth 2024 Küresel İletişimde Gençlik ve Teknoloji: Yeni Dönem’’ programına katıldı.

"YENİ TÜRKİYE'DE GENÇLER TOPLUMUN KURUCU AKTÖRLERİ"

Altun'un programdaki konuşmasından satır başları şöyle:

  • Türkiye yüzyılının merkezinde gençler yer alır. Yeni Türkiye'de gençler toplumun kurucu aktörleridir. Milli Teknoloji Hamlemiz gençlerimizin, genç beyinlerin ülkemize armağanıdır. Ülkemiz merkezinde gençlerin olduğu 21 yüzyıl Türkiye'sini bilim ve teknolojiyle inşa etmenin gayreti içerisindedir.

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"GÖKYÜZÜ ARTIK SINIR DEĞİL, SADECE BAŞLANGIÇ"

  • Türkiye Yüzyılı vizyonumuz 'uzay vatana' kadar ulaştı. Türkiye günümüz küresel uzay yarışındaki adını kanıtladı.

  • TEKNOFEST markasının bu yıl, 1 milyon 630 bin yarışmacının başvurusuna kucak açmış olması da ülkemizin gelecek nesillere verdiği değerin, gençlerimizin dinamizminin somut göstergeleridir.

  • Karşımızdaki bu gençlik çok şükür özgüvenlidir. Bu ülkenin gençliği için gökyüzü artık sınır değil, sadece başlangıçtır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Fahrettin Altun
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