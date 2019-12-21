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İletişim Başkanı Altun: "Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarımızın ihlaline izin verilmeyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

"(Libya ile yapılan) Anlaşmadan sonra küstahça açıklamalar yapan Güney Kıbrıs bir yana AB, ABD ve Rusya'dan gelen tepkiler Türkiye'nin kendi Doğu Akdeniz politikasını yürütmesini engellemeyecektir" - "İmzalanan mutabakatı sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle Doğu Akdeniz'de yaptığımız çalışmaların bir devamı olarak görmek lazım. Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi kabul edilemez. Artık egemenlik hakları için mücadele eden, daha aktif dış politikalarla artık sahada olan bir Türkiye var"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmayla ilgili, "Anlaşmadan sonra küstahça açıklamalar yapan Güney Kıbrıs bir yana AB, ABD ve Rusya'dan gelen tepkiler Türkiye'nin kendi Doğu Akdeniz politikasını yürütmesini engellemeyecektir." ifadesini kullandı.

Altun, mikro blog platformu Medium hesabında, "Türkiye-Libya Mutabakatı Devletimizin Egemenlik Haklarının Tescilidir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'nin, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşmayla Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğini gösterdiğini belirten Altun, anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki gücünü pekiştirirken, bölgede yadsınamayacak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, üstelik bunu uluslararası hukukun sınırları içinde yaptığını ifade etti.

Dört partinin vekillerinin desteğiyle TBMM'den geçen mutabakat metninin BM'ye bildirildiğini aktaran Altun, "Türkiye uzun yıllar boyunca sadece iç sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmış, bölgesinde gelişen siyasi olaylarla ilgili herhangi bir politika üretmemiştir ya da üretememiştir.
Ancak bugünün Türkiye'si içine kapanamaz, bölgesindeki gelişmeleri olduğu gibi izleyemez.
Bu sadece tarihsel bir sorumluluk değil aynı zamanda büyük bir devlet olmanın getirdiği bir zarurettir.
Türkiye büyük bir devlettir. Bu yüzden güneydeki terör devletini bitirmek için operasyonlar düzenlediği gibi Doğu Akdeniz'de de egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun bazı ülkeleri rahatsız edeceğini tahmin etmenin zor olmadığını vurgulayan Altun, "Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail'in öteden beri Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasından rahatsız olduğu biliniyor.
Anlaşmadan sonra küstahça açıklamalar yapan Güney Kıbrıs bir yana AB, ABD ve Rusya'dan gelen tepkiler Türkiye'nin kendi Doğu Akdeniz politikasını yürütmesini engellemeyecektir." ifadelerini kullandı.

- "Artık sahada olan bir Türkiye var"

İletişim Başkanı Altun, şu görüşlerini paylaştı:

"Unutmamak gerekir ki Mısır, Rusya ve BAE, Hafter'e destek verip, BM kararlarını hiçe sayıyor.
Tüm bunlara rağmen Türkiye bölgesel barışın savunuculuğunu yapmaktan da vazgeçmeyecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etmesi bu açıdan çok kıymetlidir. İmzalanan mutabakatı sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle Doğu Akdeniz'de yaptığımız çalışmaların bir devamı olarak görmek lazım.
Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi kabul edilemez. Artık egemenlik hakları için mücadele eden, daha aktif dış politikalarla artık sahada olan bir Türkiye var.
Bunu hukukun sınırları içinde, kimi ülkelerin yaptığı gibi saldırgan bir siyasetle değil, bölgesel barışa katkı sunarak yapmak isteyen bir Türkiye."

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