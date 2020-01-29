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İletişim Başkanı Altun: Kudüs İsrail'e ait değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin, Filistin- İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına ilişkin, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına bütün dünya karşı çıkıyor.

ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin, Filistin- İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına ilişkin, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına bütün dünya karşı çıkıyor. Kudüs İsrail'e ait değildir ve Kudüs'ü birilerine teklif etmek de üçüncü tarafların kararı olamaz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Filistin- İsrail meselesine yönelik sözde barış planına ilişkin Twitter hesabından İngilizce değerlendirmede bulundu. Altun, "Bu sözde 'barış planı', İsrail’in işgalini ve yerleşim birimlerini meşru kılmaya yönelik bir açıklamadan başka bir şey değildir. Ne uygulanabilir bir plandır ne de sahadaki duruma dair adil bir değerlendirme içermektedir. Plan, Filistinlilerin isteklerini ezip geçerken İsrail’i tatmin etmek amacındadır" dedi.
ABD'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına bütün dünyanın karşı çıktığını ifade eden Altun, şöyle devam etti:
"Bu planla birlikte Kudüs tamamen İsrail'e verilmek isteniyor. Kudüs İsrail’e ait değildir ve Kudüs’ü birilerine teklif etmek de üçüncü tarafların kararı olamaz. Her iki tarafın da desteği, anlaşması ve onayı olmadan açıklamalar yapmak bölgeye istikrarsızlık getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. ABD ve İsrail’in tek taraflı attığı adımlar bölgeye yeteri kadar kan ve gözyaşı olarak dönmüş durumdadır. Netanyahu kendi siyasi geleceği için siyasi bir oyun oynuyor. Ülkesinde baskı altında. Barış gibi hassas bir meseleyi sorumsuzca kullanarak siyasi kazanımlar elde etmeye çalışıyor. Mart ayında yapılacak seçimler yaklaşırken kutsal bölgeleri siyasete alet etmesine izin verilemez. Bu plan, bölgenin kendi meseleleriyle, dışarıdan bir müdahale olmadan ilgilenmesi gerektiğinin bir göstergesi. Bazı Körfez ülkeleri, eşitlik, adalet ve barışla uzaktan yakından alakası olmayan bu planı destekliyor gibi gözüküyor. Bu ülkelerin, Arap ve Müslüman kamuoyuna hesap vermeleri gerekecek."

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