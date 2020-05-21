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İletişim Başkanı Altun: Minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 23:41 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Altun: Minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır.

Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, Ezan-ı Muhammedî’nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvî ses hiçbir zaman dinmeyecektir.

Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir."

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