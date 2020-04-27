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İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda hükümetimize ne olursa olsun en insani şekilde hareket edilmesi yönünde talimat verdi" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, ramazan ayının ilk günlerinde çok güzel haberler aldıklarını bildirdi. Yeni vaka sayısında son 20 gündeki en düşük seviyenin gerçekleştiğini ve eğrinin düzleşip aşağı doğru yol almaya başladığını gördüklerini belirten Altun, ramazanın bereketini de beraberinde getirdiğini kaydetti.

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ'

İletişim Başkanı Altun, diğer ülkelere kritik tıbbi malzeme teslimatlarıyla yardım etmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı yurtlarına getirmek üzere gittiğimiz ülkelere birçok tıbbi malzeme de götürüyoruz. Sadece kendi vatandaşlarımızı değil dünyada Covid-19’dan etkilenen herkesi umursuyoruz. Ramazan ayında vatanlarında olmak isteyen 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. Vatandaşlarımızın sağlık sistemimize duyduğu güven bizim için bir gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yıllardır sağlık sistemimize yatırım yapma çabası içinde oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, hiçbir vatandaşımızı dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmıyoruz. Bunun son örneğini, İsveç’te Covid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken’i, kızının sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine, ambulans uçak gönderip Türkiye’ye getirmekle ortaya koyduk. Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi dünya için emsal teşkil etmektedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda hükümetimize ne olursa olsun en insani şekilde hareket edilmesi yönünde talimat verdi. Hem kendi vatandaşlarımız hem de dünyada zor durumdaki herkes bu konuda Türkiye'ye güvenebilir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Bakanı Fahrettin Altun koronavirüs

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