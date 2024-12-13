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  4. İletişim Başkanı Altun: "Türkiye Suriye'de tarihin doğru tarafında durmuştur"

İletişim Başkanı Altun: "Türkiye Suriye'de tarihin doğru tarafında durmuştur"

13.12.2024 11:33
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İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Stratcom Forum'24" programında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin bölge ve dünya barışında güçlü bir müttefik, belirleyici bir aktör durumunda olduğunu belirterek 13 yıldır tarihin doğru tarafında durduğunu ifade etti. Altun "Suriyeli kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye Suriye'de tarihin doğru tarafında durmuştur. Biz şuna inanıyoruz Suriye Suriyelilerindir" diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun: "Türkiye Suriye'de tarihin doğru tarafında durmuştur"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Stratcom Forum'24" programında açıklamalarda bulundu.

Altun'un konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün artık sadece tek tuşla anında sentetik olarak tanımlanan içerikler oluşturulabiliyor. Ve bu içerikler sosyal medya ağları üzerinden yayılabiliyor. Deepfake teknolojisi sayesinde video ve ses kayıtları kolaylıkla manipüle edilebiliyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’IN ÖNEMLİ BİR KÜRESEL OYUNCU OLDUĞU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ"

Dünyada bütün insanlık çok ciddi krizlerle karşı karşıya son derece karmaşık sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Biz Türkiye olarak küresel sorunlar karşısında küresel işbirlikleri geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Nitekim bu çerçevede de hep barıştan yana bir tavır alıyoruz. 2 gün önce Etiyopya ile Somali arasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın barış diplomasisi de ülkemizin önemli bir küresel oyuncu olduğunu gözler önüne sermektedir.

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"GAZZE'DE SAVAŞIN SON BULMASI İÇİNTÜRKİYE YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta da Türkiye barışa öncülük etmek için çalışıyor. Nitekim tahıl anlaşması da bu minvalde oldu. Bir başka kriz bugün insanlığın kanayan yarası Gazze. Gazze’de insani yardımların yapılabilmesi ve savaşın son bulması için yine Türkiye yoğun çaba sarf ediyor. Bu bağlamda İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü yalanları ortaya sermek için yoğun çaba harcadık gözler önüne serdik, sermeye devam ediyoruz.

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"TÜRKİYE, 13 YILDIR TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURMUŞTUR"

Bugün Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile Suriye’de nasıl tarihin doğru tarafında durduğumuz açık ve net bir şekilde görülmüştür. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 13 yıldır tarihin doğru tarafında durmuştur.

Ülkemiz Suriye’de mazlumun yanında zaliminde karşısında olmuştur. Biz şuna inanıyoruz. Suriye Suriyelilerindir. 911 kilometrekare sınırımız olan Suriye’de huzur ve refahın yanı sıra Suriye’deki terör girişimlerinin de net bir şekilde karşısında olacağız.

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Türkiye küresel krizlerin çözümleri konusunda gerçekten bir kutup başı olacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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