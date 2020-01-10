İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir 'Devrim' nihayete eriyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir "Devrim"in gerçekleştirileceğini belirterek, "Ülkemizden bir Elon Musk çıkmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, "mikro blog Platformu Medium" hesabında, "Türkiye'nin Otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'nin 2019'un son haftasında cumhuriyet tarihinin en önemli atılımlarından birine şahit olunduğunu, dünyada ve Türkiye'de çok yankı uyandıran "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtımının yapıldığını anımsatan Altun, şöyle devam etti:

"Aslında 58 yıllık gecikmiş bir hikayeyi, yarım kalmış bir Devrim’in hikayesini, mutlu sonla bitirmek için büyük bir adım atıldı demek daha doğru olur. Türkiye çok daha önce kendi otomobilini üretebilirdi. Tıpkı çok daha önce kendi milli sanayisini inşa edebileceği, savunma sanayisinde kendi silahlarını geliştirebileceği, yerli teknolojiye yatırım yapabileceği gibi.. Ama maalesef tüm bu adımlar birileri ya da çeşitli çıkar grupları tarafından engellendi. Bu topraklar için fikir üreten insanlar hayalperest ilan edildi."